Премьер Польши неожиданно попросил депутатов проголосовать за доверие правительству

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после разговора с президентом попросил депутатов Сейма провести голосование за доверие правительству.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Обсуждение этого вопроса и голосования ожидается в Сейме во второй половине текущего дня.

По неофициальным данным, этот неожиданный ход премьер-министра является попыткой показать единство лагеря правых, но политики оппозиции утверждают, что таким образом глава правительства участвует в избирательной кампании Анджея Дуды.

Моравецкий обратился к депутатам с заявлением о вотуме доверия правительству, признав, что об этом его попросил президент.

Премьер-министр сказал, что поляки в настоящее время нуждаются в первую очередь в эффективности, справедливости и действий, которые реально влияют на здоровье и экономическую реальность.

"В тех обстоятельствах, в которых мы находимся, полякам не нужны скандалы, им не нужны бесплодные дискуссии, которые вы начинаете, им не нужны и суррогатные темы, которые вы вызываете для того, чтобы прикрыть вашу неумелость. Не нужны полякам и ваши деньги, не нужны скандалы. Полякам нужна стабильность и спокойствие, им нужны действия на благо республики ", - сказал премьер, обращаясь к оппозиции.

В своем выступлении премьер-министр изложил "несколько фундаментальных цифр", которые, по его словам, свидетельствуют об успехах правительства и которые оппозиция пытается нивелировать. Среди прочего он упомянул о том, что безработица упала до уровня второго самого низкого в ЕС, а также о росте ВВП на 4,2% в последние несколько лет и рост минимальной зарплаты почти на 50%.

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