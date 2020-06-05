Суд в Бельгії захистив життя кота, привезеного студенткою з Перу

Суд в Антверпені прийняв рішення не присипляти привезеного з Перу кота, як того вимагало бельгійське Федеральне агентство з безпеки харчових ланцюгів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Селена Алі, 23-річна студентка, яку репатріювали з Перу на початку квітня через пандемію коронавірусу, повернулася до Бельгії у супроводі кота Лі. Перед поверненням додому дівчина вакцинувала чотирилапого від сказу, адже Бельгія розглядає Перу як країну з підвищеним ризиком зараження цією хворобою.

Після прильоту бельгійське агентство з безпеки харчових ланцюгів не дозволило студентці залишити кота, оскільки тварина не відбула належний для таких випадків термін карантину.

Наприкінці квітня агентство постановило приспати кота через ризик того, що він може бути носієм вірусу. Селена Алі виявилась проти і заховала кота. Після цього агентство стало вимагати від студентки по 5 тисяч євро за кожну годину, протягом якої вона відмовляється віддати тварину.

Історія кота Лі і його власниці набула в країні великого розголосу.

У п’ятницю суд постановив не присипляти Лі, однак заявив про необхідність повернути його до Перу.

В уряді Бельгії сподіваються на переговори з посольством Перу, протягом яких має бути визначений спосіб повернення кота на історичну батьківщину.