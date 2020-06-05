Суд в Бельгии защитил жизнь кота, привезенного студенткой из Перу

Суд в Антверпене принял решение не усыплять привезенного из Перу кота, как того требовало бельгийское Федеральное агентство по безопасности пищевых цепочек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Селена Али, 23-летняя студентка, которую репатриировали из Перу в начале апреля из-за пандемии коронавируса, вернулась в Бельгию с котом по имени Ли. Перед возвращением домой девушка вакцинировала четвероногого друга от бешенства, поскольку Бельгия рассматривает Перу как страну с повышенным риском заражения этой болезнью.

После прилета бельгийское агентство по безопасности пищевых цепочек не разрешило студентке оставить кота, поскольку животное не отбыло надлежащий для таких случаев срок карантина.

В конце апреля агентство постановило усыпить кота из-за риска того, что он может быть носителем вируса. Селена Али оказалась против и спрятала кота. После этого агентство стало требовать от студентки по 5000 евро за каждый час, в течение которого она отказывается отдать животное.

История кота Ли и его владелицы получила в стране большую огласку.

В пятницу суд постановил не усыплять Ли, однако заявил о необходимости вернуть его в Перу.

В правительстве Бельгии надеются на переговоры с посольством Перу, в течение которых должен быть определен способ возвращения кота на родину.