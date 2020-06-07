У Греції кафе та ресторани почали приймати клієнтів усередині

Починаючи з суботи, бари, кафе та ресторани Греції почали використовувати свої внутрішні приміщення для прийому клієнтів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Водночас щодо прийому гостей у приміщеннях діють обмеження: один клієнт на 2,2 квадратних метра, не більше шести осіб за столом.

Також клієнти не можуть стояти біля бару. Продукти зі "шведського столу" подає персонал ресторану.

Ресторани в готелях також відкрились в суботу, а на подіях просто неба дозволено подавати їжу та напої.

Продавати їжу та напої, в тому числі алкогольні, дозволено і на пляжах. Але влада рекомендує не збиратися натовпом навколо цих місць.

З 15 червня на відпочинок до Греції без проходження карантину зможуть прилетіти громадяни 29 країн, цей список був оголошений у травні.

Також уряд вирішив дозволити в'їзд пасажирам з усіх інших країн, але їм доведеться проходити обов'язкове тестування, ночувати в конкретних готелях і відбувати карантин протягом 7 або 14 днів.

Сім днів на карантині перебуватимуть відвідувачі, які матимуть негативний тест на коронавірус, і 14 днів із позитивним тестом.

Греція також готова приймати приймати українців з 1 липня.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу висловилися за продовження обмежень на в'їзд громадян третіх країн, зокрема, України, до кінця червня.