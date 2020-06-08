У Чехії через зливи затоплені кілька сіл, загинула жінка

У Чехії в Оломоуцькому краї внаслідок паводку, спричиненого сильними зливами, під водою опинилися кілька сіл.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Найбыльше зливи вразили населені пункти в Унічовському і Шумперському районах.

Пожежники врятували кілька людей, які не могли вибратися з води в безпечне місце. Вони також врятували людей, які застрягли в затоплених автомобілях.

Внаслідок негоди загинула 48-річна жінка – обставини її загибелі не повідомляються. Також вважається зниклою без вісти 74-річна жінка. Її шукають з допомогою вертольота.

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"Зливи не тільки затопили десятки будинків та інших будівель, а й пошкодили місцеву енергетичну і транспортну інфраструктуру. В Оскаві був знесений міст, а в більшості постраждалих муніципалітетів були пошкоджені газо-і електромережі", - повідомила прес-секретар пожежної служби Люсі Балажова.

Зазначаєьбся, що в багатьох місцях вода досягала більше метра у висоту.

Вночі надзвичайні служби відкачували воду із затоплених підвалів. Жителі кількох сіл були евакуйовані. "Під час евакуації ми врятували десятки жителів із затоплених будинків", - сказала Балажова.

Пожежники продовжать ліквідувати наслідки проливних дощів протягом понеділка, а також спільно з місцевими органами влади займуться тимчасовим житлом для місцевих жителів.