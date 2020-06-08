В Чехии из-за ливней затоплены несколько сел, погибла женщина

В Чехии в Оломоуцком крае в результате паводка, вызванного сильными ливнями, под водой оказались несколько сел.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Самые сильные ливни поразили населенные пункты в Уничовском и Шумперском районах.

Пожарные спасли несколько человек, которые не могли выбраться из воды в безопасное место. Они также спасли людей, которые застряли в затопленных автомобилях.

В результате непогоды погибла 48-летняя женщина – обстоятельства ее гибели не сообщаются. Также считается пропавшей без вести 74-летняя женщина. Ее ищут с помощью вертолета.

"Проливные дожди не только затопили десятки домов и других зданий, но и повредили местную энергетическую и транспортную инфраструктуру. В Оскаве был снесен мост, а в большинстве пострадавших муниципалитетов были повреждены газо-и электросети", - сообщила пресс-секретарь пожарной службы Люси Балажова.

Отмечается, что во многих местах вода достигала более метра в высоту.

Ночью чрезвычайные службы откачивали воду из затопленных подвалов. Жители нескольких сел были эвакуированы. "Во время эвакуации мы спасли десятки жителей из затопленных домов", - сказала Балажова.

Пожарные продолжат ликвидировать последствия проливных дождей в течение понедельника, а также совместно с местными органами власти займутся временным жильем для местных жителей.