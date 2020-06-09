Епідемія у Молдові: Кишинів готує додаткові місця через зростання кількості хворих

У Кишиневі збільшують кількість місць для лікування хворих на коронавірус через зростання кількості нових пацієнтів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker, про це вчора розповів держсекретар міністерства охорони здоров'я Молдови Костянтин Римиш.

"Кількість хворих постійно зростає, тому ми вирішили відновити лікування хворих на коронавірус у Державній лікарні. Там для таких пацієнтів вже готові 90 ліжок, п’ять з них – у відділенні інтенсивної терапії. За необхідності, будуть задіяні й інші відділення лікарні", - розповів Костянтин Римиш.

За словами посадовця, в масштабах країни ситуація в лікарнях відрізняється. У деяких районах хворих на коронавірус приймають тільки в інфекційні відділення, в інших для таких пацієнтів перепрофілювали також терапевтичні та хірургічні відділення.

Заява з’явилася після повідомлень місцевих ЗМІ про те, що у відділенні інтенсивної терапії Лікарні швидкої медичної допомоги Кишинева закінчилися вільні місця – усі вони зайняті хворими на коронавірус у важкому стані, а в Республіканській клінічній лікарні залишилось 5 вільних місць із ШВЛ.

"Ми можемо встановити в палатах ще одне-два ліжка, але це той випадок, коли кількість знизить якість. У нас вже 45 пацієнтів і це – межа наших можливостей, персонал дуже втомлений. У нас від 5 до 15 нових пацієнтів щодня. Якщо будуть ще нові – їх доведеться десь розміщувати, можливо, навіть у коридорах", - розповів у коментарі ProTV завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії кишинівської Лікарні швидкої допомоги.

На Кишинів припадає 3052 з 9807 підтверджених у Молдові випадків коронавірусу. З них наразі продовжують лікування 3716 пацієнтів, з яких 1212 – у Кишиневі. Одужали загалом вже 5738 хворих.

Станом на 8 червня, за попередню добу в країні виявили 106 нових заражень та 12 смертей, одужали за добу 100 хворих.

Населення Молдови – близько 2,6 млн.