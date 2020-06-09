Эпидемия в Молдове: Кишинев готовит дополнительные места из-за роста числа больных

В Кишиневе увеличивают количество мест для лечения больных коронавирусом из-за роста числа новых пациентов.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker, об этом вчера рассказал госсекретарь министерства здравоохранения Молдовы Константин Римиш.

"Количество больных постоянно растет, поэтому мы решили возобновить лечение больных коронавирусом в Государственной больнице. Там для таких пациентов уже готовы 90 коек, пять из них - в отделении интенсивной терапии. При необходимости будут задействованы и другие отделения больницы", - рассказал Константин Римиш.

По словам чиновника, в масштабах страны ситуация в больницах отличается. В некоторых районах больных коронавирусом принимают только в инфекционные отделения, в других для таких пациентов перепрофилировали также терапевтические и хирургические отделения.

Заявление появилось после сообщений местных СМИ о том, что в отделении интенсивной терапии больницы скорой медицинской помощи Кишинева закончились свободные места - все они заняты больными коронавирусом в тяжелом состоянии, а в Республиканской клинической больнице осталось пять свободных мест с ИВЛ.

"Мы можем установить в палатах еще по одной-две кровати, но это тот случай, когда количество снизит качество. У нас уже 45 пациентов, и это - предел наших возможностей, персонал очень устал. У нас от 5 до 15 новых пациентов каждый день. Если будут еще новые - их придется где-то размещать, возможно, даже в коридорах", - рассказал в комментарии ProTV заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии кишиневской Больницы скорой медицинской помощи.

На Кишинев приходится 3052 из 9807 подтвержденных в Молдове случаев коронавируса. Из них в настоящее время продолжают лечение 3716 пациентов, из которых 1212 - в Кишиневе. Выздоровели в целом уже 5738 больных.

По состоянию на 8 июня, за предыдущие сутки в стране обнаружили 106 новых заражений и 12 смертей, выздоровели за сутки 100 больных.

Население Молдовы - около 2,6 млн человек.