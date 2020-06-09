У Польщі вилучили рекордну партію кокаїну на майже 700 млн євро

Польські правоохоронні служби запобігли контрабанді кокаїну на рекордну суму в 3 млрд злотих (майже 700 млн євро).

Про це заявив у вівторок прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Як він пояснив, контрабанда спочатку потрапила з Еквадору до Німеччини, де її виявити не вдалося, це зробили тільки польські служби.

Правоохоронці дізналися, що в одному з складських приміщень зберігаються 144 металеві бочки об'ємом 250 кілограмів з замороженою м’якоттю ананасів. Товар на замовлення однієї з компаній був доставлений з Еквадору в період з 16 листопада по 13 грудня 2019 року спочатку морським шляхом в порт Гамбурга, потім автомобільним транспортом в Гдиню.

Офіцери оглянули бочки рентгенівським апаратом, після чого було прийнято рішення про затримання товару. Згідно з висновками експертизи, в бочках знаходилося більше 3,2 тонни речовини з вмістом кокаїну.

За словами Моравецького, вилучені наркотики можна було б розділити на "мільйон доз": "За кожною з таких доз стоять людські драми. Ми щодня дізнаємося про те, що через зловживання і використання всіляких наркотиків гинуть люди, зазвичай молоді".

"Держава повинна стояти на сторожі прав і безпеки громадян. Завдяки цій зірваній контрабанді видно, як ми дбаємо про безпеку не лише поляків", - сказав Моравецький.