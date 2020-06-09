В Польше изъяли рекордную партию кокаина на почти 700 млн евро

Польские правоохранительные службы предотвратили контрабанду кокаина на рекордную сумму в 3 млрд злотых (почти 700 млн евро).

Об этом заявил во вторник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Как он пояснил, контрабанда сначала попала из Эквадора в Германию, где ее обнаружить не удалось, это сделали только польские службы.

Правоохранители узнали, что в одном из складских помещений хранятся 144 металлические бочки объемом 250 килограммов с замороженной мякотью ананасов. Товар на заказ одной из компаний был доставлен из Эквадора в период с 16 ноября по 13 декабря 2019 года сначала морским путем в порт Гамбурга, затем автомобильным транспортом в Гдыню.

Офицеры осмотрели бочки рентгеновским аппаратом, после чего было принято решение о задержании товара. Согласно выводам экспертизы, в бочках находилось более 3,2 тонны вещества с содержанием кокаина.

По словам Моравецкого, изъятые наркотики можно было бы разделить на "миллион доз": "За каждой из таких доз стоят человеческие драмы. Мы ежедневно узнаем о том, что за злоупотребления и использование всевозможных наркотиков гибнут люди, обычно молодые".

"Благодаря этой сорванной контрабанде видно, как мы заботимся о безопасности не только поляков", - сказал Моравецкий.