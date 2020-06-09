У Британії засудили неонацистку-учасницю конкурсу краси "Міс Гітлер"

У Британії колишня учасниця конкурсу краси "Міс Гітлер" та її колишній партнер були ув'язнені загалом більш ніж на вісім років за приналежність до забороненої ультраправої групи National Action.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Еліс Каттер була засуджена до трьох років, а Марк Джонс - до п'яти з половиною років позбавлення волі у Бірмінгемському королівському суді за приналежність до терористичної організації.

Присяжним були показані повідомлення, в яких 23-річна Каттер жартувала про газові камери в синагогах, використовувала голову єврея в якості футбольного м'яча і вигукувала: "Гний в пеклі, сука", після того як почула про вбивство депутатки парламенту Джо Кокс в 2016 році ультраправим Томасом Маїром.

Дівчина брала участь у конкурсі краси "Міс Гітлер" як Міс Бухенвальд.

Вона заперечує, що коли-небудь була членом National Action, незважаючи на те, що була присутня на мітингах групи, де використовувалися плакати з написом "Гітлер мав рацію".

Її партнер, 25-річний Марк Джонс, колишній член Британської національної партії, був "лідером і стратегом", який грав помітну і активну роль в діяльності організації.

Ультраправа група була заборонена в грудні 2016 року тодішнім міністром внутрішніх справ Ембер Радд, яка описала її як "расистську, антисемітську та гомофобну".