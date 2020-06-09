В Британии осудили неонацистку-участницу конкурса красоты "Мисс Гитлер"

В Британии бывшая участница конкурса красоты "Мисс Гитлер" и ее бывший партнер были осуждены в целом более чем на восемь лет за принадлежность к запрещенной ультраправой группе National Action.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Элис Каттер была приговорена к трем годам, а Марк Джонс – к пяти с половиной годам лишения свободы в Бирмингемском королевском суде за принадлежность к террористической организации.

Присяжным были показаны сообщения, в которых 23-летняя Каттер шутила о газовых камерах в синагогах, использовала голову еврея в качестве футбольного мяча и выкрикивала: "Гний в аду, сука", после того как услышала об убийстве депутата парламента Джо Кокс в 2016 году ультраправым Томасом Маиром.

Девушка участвовала в конкурсе красоты "Мисс Гитлер" как Мисс Бухенвальд.

Она отрицает, что когда-нибудь была членом National Action, несмотря на то, что присутствовала на митингах группы, где использовались плакаты с надписью "Гитлер был прав".

Ее партнер, 25-летний Марк Джонс, бывший член Британской национальной партии, был "лидером и стратегом", который играл заметную и активную роль в деятельности организации.

Правая группа была запрещена в декабре 2016 года тогдашним министром внутренних дел Эмбер Радд, которая описала ее как "расистскую, антисемитскую и гомофобную".