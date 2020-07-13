До 2100 року частка літніх людей у країнах ЄС може подвоїтися – Євростат

До 2100 року частка літніх людей у країнах ЄС відносно населення працездатного віку може подвоїтися.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у нових оцінках Євростату на основі припущень щодо майбутньої народжуваності, смертності та міграції.

Згідно з базовим сценарієм, процес старіння населення у країнах ЄС продовжиться.

До 2100 року частка людей, старших 65 років, порівняно з населенням віком від 15 до 64 років, може досягти 57%, що майже удвічі більше, ніж у 2019 році – 31%. На 2009 рік вона становила 26%.

"Це означає, що на кожну особу літнього віку, старшу 65 років, припадатиме менше двох людей працездатного віку", - зазначають у повідомленні Євростату.

Найбільшою частка літніх людей може бути у Польщі – 63%, також Італії, Мальті та Фінляндії (62%) і Хорватії (61%).

Найменшою, натомість, вона буде на Кіпрі – 52%, Швеції та Чехії – 53%, а також Німеччині, Данії та Бельгії (54%).

"Зважаючи на об’єктивну невизначеність майбутньої динаміки чисельності населення, ці результати краще інтерпретувати як лише один з варіантів розвитку демографічної ситуації", - додають у повідомленні.