К 2100 году доля пожилых людей в странах ЕС может удвоиться - Евростат

К 2100 году доля пожилых людей в странах ЕС относительно людей трудоспособного возраста может удвоиться.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в новых оценках Евростата на основе предположений относительно будущей рождаемости, смертности и миграции.

Согласно базовому сценарию, процесс старения населения в странах ЕС продолжится.

К 2100 году доля людей старше 65 лет по сравнению с населением в возрасте от 15 до 64 лет может достичь 57%, что почти вдвое больше, чем в 2019 году - 31%. На 2009 год она составляла 26%.

"Это означает, что на каждого человека пожилого возраста, старше 65 лет, будет приходиться менее двух человек трудоспособного возраста", - отмечается в сообщении Евростата.

Наибольшей доля пожилых людей может быть в Польше - 63%, также в Италии, Финляндии, на Мальте (62%) и в Хорватии (61%).

Наименьшей она будет на Кипре - 52%, в Швеции и Чехии - 53%, а также в Германии, Дании и Бельгии (54%).

"Учитывая объективную неопределенность будущей динамики численности населения, эти результаты лучше интерпретировать как только один из вариантов развития демографической ситуации", - добавляют в сообщении.