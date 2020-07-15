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Відеоконтент на сьогодні є невід'ємною частиною реклами та бізнесу загалом.

Споживачеві вже недостатньо лише текстової реклами або статичної картинки, а хочеться насолодитися переглядом цікавого кліпу, який ефективніше спонукає до придбання рекламованого продукту або послуги.

Саме тому відеозйомка стає все більш затребуваною.

Магія відеоконтенту

Чому для просування бізнесу так важливо створювати та поширювати відео про послуги або продукти?

Цікавий і незвичний рекламний ролик несе у собі одночасно декілька переваг: привертає нову цільову аудиторію та завойовує її довіру, дозволяє налагодити комунікацію з потенційними та існуючими клієнтами, "гуманізує" бренд, що рекламується, і навіть дозволяє перевершити конкурентів.

Звичайно, наразі конкуренція серед рекламних відеороликів дуже велика, а це означає, що виділитися серед величезного потоку інформації досить непросто. Навіть якщо у вас вже готовий сценарій, для його реалізації необхідна професійна зйомка відео, яка під силу далеко не кожному.

Наприклад, досягти вау-ефекту може барвиста зйомка з квадрокоптера, і якщо ви не є щасливим володарем такого пристрою, вашим порятунком може стати відеостудія в Києві.

Втілити у життя найсміливіші та найбільш неординарні концепції, створити яскраве та незабутнє відео допоможе професійна відеопродакшн студія.

Вашим провідником у світ приголомшливого аудіовізуального контенту стане студія повного циклу LANET PRODUCTION. Сфера діяльності компанії — не тільки створення відеороликів, а й повний спектр послуг із виробництва медіа-контенту (відео, аудіо, фото).

Гармонія творчості та професіоналізму

Головною особливістю LANET PRODUCTION є гармонійне поєднання творчого польоту думки та технічної грамотності, що у сукупності робить можливим народження ідеального медіапродукту.

Якість роботи перевершує очікування, завдяки злагодженій роботі кваліфікованих фахівців.

Команда відеостудії складається із продюсера та відеодизайнера, режисера й оператора, звукорежисера та композитора, а також фотографа.

Окрім того, на різних етапах виробництва (продакшн або пост-продакшн), беруть участь талановиті фрілансери, задіяння яких необхідне в масштабних проєктах — актори, гримери, стилісти, художники-аніматори, фокус-пуллери та інші фахівці.

LANET PRODUCTION пропонує комплекс різноманітних послуг:

- повний цикл відеовиробництва, що передбачає виконання всіх етапів створення ролика, від вигадування режисерського сценарію до монтажу;

- розробка концепту майбутнього матеріалу та формування декількох варіантів ідей;

- відеозйомка (етап продакшену) за наявності власного сценарію;

- пост-продакшн — обробка готового матеріалу, що включає в себе різні види робіт (монтаж, кольорокорекція, моушн та саунд дизайн);

- створення анімаційних роликів;

- професійна фотозйомка, для якої може знадобитися оренда фотостудії або участь стиліста для формування відповідного образу;

- аудіовиробництво у власній студії звукозапису;

- аерозйомка — неперевершена зйомка з дрона, що забезпечує неймовірні кадри, які стануть окрасою вашого відео.

Окрім того, ви зможете не тільки створити рекламні ролики різних форматів, а й замовити анімацію, записати інтерв'ю, провести онлайн-трансляцію та багато іншого.

Творчий колектив студії щиро закоханий у свою справу й прагне до краси форми та глибини сенсу, тому на вас чекає не тільки прекрасний результат, але й море позитивних емоцій від процесу зйомки та співпраці.

Звернутися в LANET PRODUCTION ви можете за адресою: Україна, м Київ, пр. Перемоги, 107, або зателефонувати за номерами: +38 (050) 050 20 54, +38 (063) 283 30 76.