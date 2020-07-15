Видеоконтент в настоящее время является неотъемлемой частью рекламы и бизнеса в целом.

Потребителю уже недостаточно лишь текстовой рекламы или статической картинки, а хочется насладиться просмотром интересного видеоролика, который эффективнее побуждает к покупке рекламируемого продукта или услуги.

Именно поэтому видеосъемка становится все более востребованной.

Магия видеоконтента

Почему для продвижения бизнеса так важно создавать и распространять видео о предлагаемых услугах или продуктах?

Интересный и необычный рекламный ролик несет в себе одновременно несколько преимуществ: привлекает новую целевую аудиторию и завоевывает ее доверие, позволяет наладить коммуникацию с потенциальными и существующими клиентами, "гуманизирует" рекламируемый бренд и даже позволяет превзойти конкурентов.

Конечно, сейчас конкуренция среди рекламных видеороликов очень велика, а это означает, что выделиться среди огромного потока информации достаточно непросто.

Даже если у вас уже готов сценарий, для его реализации необходима профессиональная съемка видео, которая под силу далеко не каждому.

К примеру, достичь вау-эффекта может красочная съемка с квадрокоптера, и если вы не являетесь счастливым обладателем такого устройства, вашим спасением может стать видеостудия в Киеве.

Воплотить в жизнь самые смелые и неординарные концепции, создать яркое и запоминающееся видео поможет профессиональная видеопродакшн студия. Вашим проводником в мир потрясающего аудиовизуального контента станет студия полного цикла LANET PRODUCTION.

Сфера деятельности компании — не только создание видеороликов, но и полный спектр услуг по производству медиа-контента (видео, аудио, фото).

Гармония творчества и профессионализма

Главной особенностью LANET PRODUCTION является гармоничное сочетание творческого полета мысли и технической грамотности, что в совокупности делает возможным рождение идеального медиапродукта.

Качество выполняемой работы превосходит ожидания благодаря слаженной работе квалифицированных специалистов. Команда видеостудии состоит из продюсера и видеодизайнера, режиссера и оператора, звукорежиссера и композитора, а также фотографа.

Кроме того, на различных этапах производства, будь то продакшн или пост-продакшн, принимают участие талантливые фрилансеры, задействование которых необходимо в крупных проектах — актеры, гримеры, стилисты, художники-аниматоры, фокус-пуллеры и другие специалисты.

LANET PRODUCTION предлагает комплекс различных услуг:

- полный цикл видеопроизводства, при котором выполняются все этапы создания ролика, от составления режиссерского сценария до рендера финального видео;

- разработка концепта будущего материала и формирование нескольких вариантов идей;

- видеосъемка (этап продакшна) при наличии режиссерского сценария;

- пост-продакшн — обработка готового материала, включающая в себя различные виды работ (монтаж, цветокоррекция, моушн и саунд дизайн);

- создание анимационных роликов;

- профессиональная фотосъемка, при которой может понадобиться аренда фотостудии или участие стилиста для составления подходящего образа;

- аудиопроизводство в собственной студии звукозаписи;

- аэросъемка — захватывающая дух съемка с дрона, обеспечивающая невероятные кадры, которые станут украшением вашего видео.

Кроме того, вы сможете не только сотворить рекламные ролики различных форматов, но и заказать анимацию, записать интервью, провести онлайн-трансляцию и многое другое.

Творческий коллектив студии искренне влюблен в свое дело и стремится к красоте формы и глубине смысла, поэтому вас ожидает не только прекрасный результат, но и море положительных эмоций от процесса съемки и сотрудничества.

Обратиться в LANET PRODUCTION вы можете по адресу: Украина, г. Киев, пр. Победы, 107, либо позвонить по номерам: +38 (050) 050 20 54, +38 (063) 283 30 76.