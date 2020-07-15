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Ейфелева вежа повністю відкрилася для відвідувачів

Середа, 15 липня 2020, 14:56

Ейфелева вежа знову дозволила допуск відвідувачів на 3-й поверх, таким чином повністю відновивши роботу після карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

З 15 липня туристи вперше за 4 місяці зможуть піднятися на найвищий поверх Ейфелевої вежі, "візитівки" французької столиці.

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Перші два поверхи відкрилися ще 25 червня, але з обмеженням на кількість відвідувачів. Крім того, перший час піднятися на другий поверх можливо було лише пішки – користуватися ліфтом заборонили з міркувань безпеки.

Відвідувачі зобов’язані бути у масках та дотримуватися дистанції, на кожному кроці розміщені флакони з антисептиком.

"З моменту відновлення роботи 25 червня, ми протягом перших вихідних прийняли 5 тисяч відвідувачів, на другі – вже 7 тисяч, минулих вихідних – 10 тисяч", - каже Патрік Бранко Рюїво, генеральний директор управляючої компанії.

Водночас, якщо раніше 80% відвідувачів складали іноземні туристи, тепер дві третини – мешканці Франції.  

Щоб привабити відвідувачів, Ейфелева вежа до кінця літа пропонує знижки на квитки для дітей віком від 4 до 11 років та організовує "діджей вечори" для молоді по четвергах та п’ятницях. На останніх танцювати не можна і потрібно дотримуватися дистанції, але є можливість послухати музику і подивитися на місто з висоти першого поверху. Також планують серію концертів.

Ейфелеву вежу щорічно відвідують близько 7 мільйонів туристів. Кожен дорослий відвідувач приносить у касу від 16 до близько 20 євро.

Під час карантину пам'ятка щомісяця втрачала близько 9 млн євро потенційного прибутку.

Нагадаємо, з 6 липня перших відвідувачів почав приймати музей Лувру.

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