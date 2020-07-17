У Польщі вбили громадянку України
П'ятниця, 17 липня 2020, 20:52
У місті Пулави на сході Польщі громадянин Молдови зарізав 26-річну громадянку України.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Польське радіо.
Трагедія трапилася у вівторок, 14 липня. Жінка і чоловік мешкали в одному будинку, працювали у закладах з переробки фруктів. Між жінкою та її знайомим сталася сварка. У певну мить чоловік втягнув молоду жінку до будинку, де напав на неї. Мотив вбивства поки не відомий.
Жінка, попри зусилля лікарів, померла у лікарні.
45-річного молдаванина затримали на місці події. У нього вилучили ніж, яким він ймовірно вдарив жертву.
Чоловіку висунули обвинувачення у вбивстві. Йому загрожує довічне ув’язнення.
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