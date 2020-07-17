В Польше убили гражданку Украины

В городе Пулавы на востоке Польши гражданин Молдовы зарезал 26-летнюю гражданку Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Польское радио.

Трагедия случилась во вторник, 14 июля. Женщина и мужчина жили в одном доме, работали в заведениях по переработке фруктов. Между женщиной и ее знакомым произошла ссора. В определенный момент мужчина втянул молодую женщину в дом, где напал на нее. Мотив убийства пока не известен.

Женщина, несмотря на усилия врачей, умерла в больнице.

45-летнего молдаванина задержали на месте происшествия. У него изъяли нож, которым он вероятно ударил жертву.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве. Ему грозит пожизненное заключение.