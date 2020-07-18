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У Польщі евакуювали 200 мешканців багатоповерхівки через витік газу

Субота, 18 липня 2020, 12:00

В одному з польських міст евакуювали близько 200 мешканців багатоповерхового будинку через витік газу та загрозу вибуху.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Інцидент стався у місті Зелена Гура, що у Любуському воєводстві, вчора близько 10 вечора.

Мешканці викликали екстрені служби, помітивши інтенсивний запах газу.

"Після прибуття на місце з’ясувалося, що у підвалі одного з блоків будинку сильний запах газу. Через високу концентрацію, що загрожувала вибухом, було прийняте рішення про евакуацію усіх мешканців – близько 200 людей", - розповів Аркадіуш Каняк, речник місцевої пожежної служби.

Через невизначеність, скільки часу знадобиться службам для владнання ситуації, частина мешканців вирушили ночувати до родичів і друзів, решті запропонували тимчасове розміщення та підвезли їх туди автобусом.

Близько 3 години ранку вдалося встановити причину витоку – газ проникав з труби, яка підводила його до будинку. Труба пролягає за кілька метрів від фасаду на глибині більше 2 метрів.

Пожежники усунули пошкодження, переконалися, що небезпеки більше немає і після цього повідомили людям, що вже можна повертатися додому.

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