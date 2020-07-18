В Польше эвакуировали 200 жителей многоэтажки из-за утечки газа

В одном из польских городов эвакуировали около 200 жителей многоэтажного дома из-за утечки газа и угрозы взрыва.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Инцидент произошел в городе Зелена Гура, что в Любуском воеводства, вчера около 10 вечера. Жители вызвали экстренные службы, заметив интенсивный запах газа.

"По прибытии на место выяснилось, что в подвале одного из блоков дома сильный запах газа. Из-за высокой концентрации, угрожавшей взрывом, было принято решение об эвакуации всех жителей - около 200 человек", - рассказал Аркадиуш Каняк, представитель местной пожарной службы.

Из-за неопределенности, сколько времени понадобится службам для разрешения ситуации, часть жителей отправились ночевать к родственникам и друзьям, остальным предложили временное размещение и доставили их туда на автобусе.

Около 3 часов утра удалось установить причину утечки - газ просочился из трубы, которая подводит его к дому. Труба проходит в нескольких метрах от фасада на глубине более 2 метров.

Пожарные устранили повреждения, убедились, что опасности больше нет и после этого сообщили людям, что можно возвращаться домой.