Лідери ЄС четвертий день не можуть домовитись про план порятунку на 1,8 трлн євро

Лідери ЄС в понеділок рано вранці зібралися на пленарне засідання, однак завершили його вже за декілька хвилин – без досягнення домовленості про план порятунку економіки Євросоюзу у зв’язку з коронавірусною кризою.

Незадовго до 6 ранку за Брюсселем речник президента Європейської ради Баренд Лейц повідомив у Twitter, що лідери ЄС повернулися на пленарне засідання після довгої перерви. За повідомленнями ЗМІ, переговори лідерів тривали всю ніч.

Однак вже за шість хвилин Лейц повідомив, що президент Європейської ради Шарль Мішель завершив засідання, а лідери ЄС зустрінуться пізніше в понеділок, о 16.00.

