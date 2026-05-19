ЗМІ: у НАТО обдумують місію в Ормузькій протоці через затяжну блокаду

НАТО начебто обговорює можливість надання допомоги суднам у проходженні через заблоковану Ормузьку протоку, якщо цей водний шлях не буде відкрито до початку липня.

Про це сказали Bloomberg обізнані представники НАТО, пише "Європейська правда".

За словами дипломата, ця ідея має підтримку з боку кількох членів НАТО, але поки що не отримала необхідної одностайної підтримки. Втім, він застеріг, що інші все ще не бажають втягуватися у конфлікт на Близькому Сході.

Також інший представник НАТО зазначив, що хоча деякі союзники все ще виступають проти санкціонування місії Альянсу щодо протоки, вони підтримають цю ідею, якщо блокада триватиме.

Такий крок означав би зміну стратегії НАТО щодо американо-ізраїльської війни в Ірані, адже досі союзники наполягали, що втрутяться у ситуацію в протоці лише після припинення бойових дій і коли зможуть сформувати широку коаліцію.

Однак економічні проблеми поглиблюються: закриття протоки призвело до стрімкого зростання цін на енергоносії та падіння прогнозів економічного зростання.

Раніше єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що міністри фінансів країн G7 в ході зустрічі у Парижі 19 травня обговорять питання війни РФ проти України, війни в Ірані, а також ситуацію з Ормузькою протокою.

12 травня Британія пообіцяла надати морські безпілотники для гарантування безпеки в Ормузькій протоці у разі встановлення стабільного перемир’я на Близькому Сході.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що два тральники ВМС Італії наближаються до Ормузької протоки: їх планують долучити до спеціальної місії після досягнення угоди про припинення війни з Іраном.

А Збройні сили Литви можуть надати військових офіцерів та підрозділи з розмінування для участі в міжнародних операціях в Ормузькій протоці.