Лидеры ЕС четвертый день не могут договориться о плане спасения на 1,8 трлн евро

Лидеры ЕС в понедельник рано утром собрались на пленарное заседание, однако завершили его уже через несколько минут без достижения договоренности о плане спасения экономики Евросоюза в связи с коронавирусным кризисом.

Незадолго до 6 утра по Брюсселю спикер президента Европейского совета Баренд Лейц сообщил в Twitter, что лидеры ЕС вернулись на пленарное заседание после долгого перерыва.

Однако уже через шесть минут он сообщил, что президент Европейского совета Шарль Мишель завершил заседание, а лидеры ЕС встретятся позже в понедельник, в 16.00.

