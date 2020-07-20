Лидеры ЕС четвертый день не могут договориться о плане спасения на 1,8 трлн евро

Лидеры ЕС в понедельник рано утром собрались на пленарное заседание, однако завершили его уже через несколько минут без достижения договоренности о плане спасения экономики Евросоюза в связи с коронавирусным кризисом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Незадолго до 6 утра по Брюсселю спикер президента Европейского совета Баренд Лейц сообщил в Twitter, что лидеры ЕС вернулись на пленарное заседание после долгого перерыва.

Однако уже через шесть минут он сообщил, что президент Европейского совета Шарль Мишель завершил заседание, а лидеры ЕС встретятся позже в понедельник, в 16.00.

Update



4pm is new timing for #EUCO plenary meeting https://t.co/nFMbwjQNv3 — Barend Leyts (@BarendLeyts) July 20, 2020

В воскресенье вечером, после трех дней бесплодных переговоров, Шарль Мишель призвал лидеров преодолеть свои фундаментальные разногласия и договориться о бюджете и фонд восстановления.

"Способны ли 27 лидеров ЕС построить европейское единство и доверие или через глубокий раскол мы представим себя слабой Европой, подорванной недоверием", - спросил он лидеров в конце очередного дня противоречивых переговоров.

"Я желаю, чтобы нам удалось заключить соглашение и чтобы завтра европейские СМИ могли объявить, что ЕС преуспел в невыполнимой миссии", - сказал Мишель.

Лидеры ЕС в Брюсселе обсуждают предложенный фонд восстановления объемом 750 миллиардов евро и бюджет ЕС на 2021-27 года объемом более 1 триллиона евро.

Однако группа богатых и фискально "бережливых" северных государств - Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция заблокировала прогресс на саммите. Они предпочитают возвратные кредиты, а не бесплатные гранты для стран с большой задолженностью, в основном на Средиземноморском побережье, и хотят более жесткого контроля над тем, как расходуются средства.

Надежды на достижение соглашения появились ранее в субботу, когда Шарль Мишель предложил пересмотреть общий пакет, призванный смягчить опасения Нидерландов.

Согласно его новому плану, доля грантов в фонде восстановления будет уменьшена до 450 млрд евро с 500 млрд, и будет добавлен "экстренный тормоз" при их выплате.

Но надежды на то, что этого будет достаточно, быстро угасли, потому что Швеция попросила сократить гранты до 155 миллиардов евро, говорят дипломатические источники.