У США кажуть, що не поспішають продовжувати торгове "перемир’я" з Китаєм

Американський міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що адміністрація Дональда Трампа "не поспішає" продовжувати торгове "перемир’я", яке закінчується в листопаді, оскільки є час поновити його під час зустрічей пізніше цього року.

Про це він сказав у інтерв’ю Reuters на полях фінансової зустрічі G7, передає "Європейська правда".

На думку Бессента, Китай погодиться на відновлення попередніх тарифних ставок США "через нові мита за розділом 301", якщо вони не будуть підвищені.

"Я думаю, що ми не поспішаємо продовжувати це. Ситуація стабільна", – сказав він.

За його словами, Китай "поводився задовільно, але не чудово з погляду виконання своїх зобов'язань щодо критично важливих мінералів".

"Тому ми знову зустрічаємося з ними", – додав він.

Очікується, що у вересні лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Вашингтон, щоб зустрітися з президентом Трампом у Білому домі.

Зазначимо, 27 червня минулого року Трамп заявив, що Сполучені Штати підписали торгову угоду з Китаєм, не надавши подальших подробиць.

Ця домовленість стала результатом переговорів у Женеві, після яких обидві сторони погодилися відкласти масове підвищення мит, що загрожувало паралізувати значну частину торгівлі між країнами.

Після цього сторони кілька разів продовжували торгове "перемир’я".

А у травні цього року після візиту до Китаю американський президент заявив, що розглядає можливість скасування санкцій проти китайських компаній, які закуповують іранську нафту, на тлі тривалої війни та потрясінь на нафтових ринках.

У Білому домі тоді заявили, що до 2028 року Китай щорічно закуповуватиме американську сільськогосподарську продукцію на суму щонайменше $17 млрд.