У НАТО переконані, що виведення військ США не підірве оборонні плани в Європі

Головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич запевнив, що виведення 5 тисяч американських військових з Німеччини не завадить оборонним планам Альянсу в Європі.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив під час пресконференції в Брюсселі.

Посадовець відмовився відповідати на запитання про те, чи готуються Сполучені Штати до чергового виведення військового контингенту з Європи.

За словами Гринкевича, наразі йдеться лише про виведення бригади з 5 000 американських військовослужбовців з німецької території.

"Розгортання, які ми маємо на сьогодні, – це все, що було оголошено. Але в довгостроковій перспективі ми, безумовно, маємо очікувати додаткових розгортань, оскільки Європа продовжує нарощувати потенціал і можливості та активізується, щоб забезпечити свою конвенційну оборону", – відповів посадовець НАТО.

Щодо того, чи очікуються передислокації американських військ всередині Європи, Гринкевич заявив, що веде переговори із союзниками зі східного флангу НАТО стосовно цього питання.

"Я перебуваю в постійному контакті з союзниками, сьогодні я мав зустріч із представниками трьох балтійських країн та Польщі, щоб обговорити можливі варіанти та те, як ми можемо розмістити сили на східному фланзі...Я постійно аналізую, у чому полягає загроза і що нам потрібно скоригувати", – повідомив Головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі.

Нагадаємо, 15 травня американські військові високопосадовці підтвердили, що Сполучені Штати скасували заплановану відправку 4 тисяч військовослужбовців у Польщу.

А на початку травня у Пентагоні заявили, що США виведуть 5 000 військовослужбовців із Німеччини.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, коментуючи рішення Вашингтона, заявив, що європейці повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

