"Друг Трампа" Янша наблизився до затвердження прем’єром Словенії

У вівторок словенські депутати висунули кандидатуру лідера націоналістів Янеза Янші на посаду прем’єр-міністра, що відкрило цьому досвідченому консерватору шлях до повернення до влади вчетверте.

Про це повідомляє Politico.

Янша оголосив про свій намір висунути свою кандидатуру на посаду глави наступного уряду країни в понеділок, після того як керівництво його Словенської демократичної партії (СДП) схвалило коаліційну угоду з кількома правоцентристськими партіями.

"Таким чином, умови для висунення кандидатури на посаду прем'єр-міністра виконано", – заявив він.

Офіційну пропозицію подала група з 43 депутатів на чолі з головою фракції СДП у парламенті. Парламентське голосування щодо кандидатури Янші може відбутися вже у п'ятницю.

Спікер Національних зборів Зоран Стеванович заявив, що не очікує "ніяких сюрпризів", аргументуючи це тим, що коаліція вже має необхідну кількість голосів для забезпечення повернення політика на посаду.

Повернення Янші означатиме драматичний політичний поворот. Рух за свободу чинного прем'єр-міністра Роберта Голоба виграв національні вибори в березні з мінімальною перевагою, отримавши 29 місць проти 28 у Янші.

Однак лібералам не вдалося сформувати більшість після кількох тижнів коаліційних переговорів, і минулого місяця Голоб визнав поразку, змирившись із роллю лідера опозиції.

Янша, який обіймав посаду прем'єр-міністра з 2004 по 2008 рік, з 2012 по 2013 рік і знову з 2020 по 2022 рік, є одним із найвідоміших націоналістичних лідерів Європи та, за його власним визнанням, прихильником президента США Дональда Трампа.

Він також відомий як прихильник жорсткої антиімміграційної політики та погрожував скоротити фінансування НУО.

