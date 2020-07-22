Дивитися онлайн ТБ на Ланет.TV. Українське телебачення онлайн

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Чим зайняти себе влітку, якщо кордону більшості курортних країн все ще закриті? Пориньте у світ якісного телебачення з ТБ онлайн сервісом Ланет.TV!

Цьогоріч перед більшістю українських туристів постає безрадісна перспектива – або відпочинок в селі у бабусі, або на дачу за містом. Більшість недорогих курортів закрито, а відпочинок біля моря в Україні став дорогим і багатолюдним.

Але вихід є: подорожуйте в комфортних умовах усіма закутками планети, галактики та Всесвіту з ТБ онлайн! Канали онлайн з фільмами, серіалами, пригодницькими передачами і стрімами доступні кожному глядачеві телебачення онлайн.

Сьогодні дивитися телевізор онлайн воліє все більша кількість людей. Адже дивитися онлайн улюблені передачі набагато зручніше, дешевше та приємніше. Наприклад, усім без винятку доступна телепрограма онлайн. Більше не потрібно купувати ТВ програми в кіосках з пресою!

Як дивитися ТБ через Інтернет?

Дивитися канали онлайн може будь-яка людина. Вам не потрібно викликати майстра та купувати дороге додаткове обладнання. Для початку переконайтеся, що у вас є стабільний сигнал Інтернет.

Підключіть до Інтернету смарт-пристрій з великим екраном і скачайте сервіс інтернет-телебачення (зазвичай доступна також і веб-версія). Зареєструйтеся і потім, переглянувши ТВ програму на сьогодні, ви зможете насолоджуватись усіма перевагами інтернет ТБ!

Вам пощастило, адже до кінця літа онлайн ТБ сервіс Ланет.TV роздає промокод для нових користувачів – tv_lito!

Активувавши його, ви отримаєте 75 грн на основний, 75 грн на бонусний рахунок в сервісі. Суми цих коштів достатньо для замовлення пакету /BAZA на 15 тижнів. Поспішайте, адже промокод діє до 01.09.2020.

Які ще є переваги у Ланет.TV?

1. Чудова якість трансляції – майже всі ТВ канали в платних пакетах транслюються в якості HD або Full HD;

2. Ви можете дивитися канали онлайн на декількох екранах одночасно (до 5-ти);

3. Ви можете дивитися ТБ онлайн в прямому ефірі, перемотувати трансляцію та ставити на паузу до 120 хвилин;

4. Вам буде доступна електронна ТВ програма на 2 тижні вперед;

5. Простий і зрозумілий інтерфейс – зручно дивитися онлайн телебачення і з телефону, і з комп'ютера, і зі смарт-телевізора;

6. Батьківський контроль, бонусна програма, клієнтський сервіс 24/7 та інше.

Дивитися онлайн СТБ, Новий канал, Інтер, 1+1, ICTV, М1, М2, Ентер-фільм, 2+2, НЛО TV та інші ви можете вже зараз, достатньо лише зареєструватися в Ланет.TV, активувати промокод і вивчити програму ТБ на найближчий час!