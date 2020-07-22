Смотреть онлайн ТВ на Ланет.TV. Украинское телевидение онлайн

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Чем занять себя летом, если границы большинства курортных стран по-прежнему закрыты? Окунитесь в мир качественного телевидения с ТВ онлайн сервисом Ланет.TV!

В этом году перед большинством украинских туристов маячит безрадостная перспектива — или отдых в селе у бабушки, или на дачу за городом. Большинство недорогих курортов закрыто, а отдых у моря в Украине стал дорогим и многолюдным.

Но выход есть: путешествуйте в комфортных условиях по всем уголкам планеты, галактики и Вселенной в целом с ТВ онлайн! Каналы онлайн с фильмами, сериалами, приключенческими передачами и стримами доступны каждому зрителю телевидения онлайн.

Сегодня смотреть телевизор онлайн предпочитает все большее количество людей. Ведь смотреть онлайн любимые передачи намного удобнее, дешевле и приятнее. Например, всем без исключения доступна телепрограмма онлайн. Больше не нужно покупать ТВ программы в ларьках с прессой!

Как смотреть ТВ через Интернет?

Смотреть каналы онлайн может любой человек. Вам не нужно вызывать мастера и покупать дорогостоящее дополнительное оборудование. Для начала убедитесь, что у вас есть стабильный сигнал Интернет.

Подключите к Интернету смарт-устройство с большим экраном и скачайте сервис интернет-телевидения (обычно доступна также и веб-версия). Зарегистрируйтесь в сервисе, и потом, просмотрев ТВ программу на сегодня, вы сможете наслаждаться всеми преимуществами интернет ТВ!

Вам повезло, ведь до конца лета онлайн ТВ сервис Ланет.TV раздает промокод для новых пользователей — tv_lito!

Активировав его, вы получите 75 грн на основной, 75 грн на бонусный счет в сервисе. Суммы этих средств достаточно для заказа пакета /BAZA на 15 недель. Поспешите, ведь промокод действует до 01.09.2020.

Какие еще есть преимущества у Ланет.TV?

1. Превосходное качество вещания — почти все ТВ каналы в платных пакетах транслируются в качестве HD или Full HD;

2. Вы можете смотреть каналы онлайн на нескольких экранах одновременно (до 5-ти);

3. Вы можете смотреть ТВ онлайн в прямом эфире, перематывать трансляцию и ставить на паузу до 120 минут;

4. Вам будет доступна электронная ТВ программа на 2 недели вперед (достаточно лишь вызвать верхнее выпадающее меню);

5. Простой и понятный интерфейс — удобно смотреть онлайн телевидение и с телефона, и с компьютера, и со смарт-телевизора;

6. Родительский контроль, бонусная программа, клиентский сервис 24/7 и прочее.

Смотреть онлайн СТБ, Новый канал, Интер, 1+1, ICTV, М1, М2, Энтер-фильм, 2+2, НЛО TV и прочие вы можете прямо сейчас, достаточно лишь зарегистрироваться в Ланет.TV, активировать промокод и изучить программу ТВ на ближайшее время!