Мінекономіки: перегляд Угоди про асоціацію можливий з січня

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України прогнозує, що перегляд умов Угоди про асоціацію з Євросоюзом почнеться у січні 2021 року.

Про це міністр економіки Ігор Петрашко сказав в інтерв’ю "РБК-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"Відповідно до положень Угоди ми маємо 5 років до перегляду. І в січні ми вже зможемо розпочати офіційні переговори про перегляд. П’ять років у нас був свого роду stand still", - сказав він.

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За його словами, зараз відбуваються неофіційні консультації, проходить спільна експертна оцінка.

"В жовтні буде наступний саміт Україна-ЄС, де напевно вже будуть окреслені кроки і домовленості, за якими і будемо працювати з січня нового року", - додав міністр.

Нагадаємо, Верховна Рада на позачерговому засіданні у 21 липня схвалила у першому читанні законопроєкт №3739, який передбачає преференції для вітчизняного машинобудування, що суперечить Угоді про асоціацію з ЄС.

Євросоюз раніше висловив серйозне занепокоєння текстом цього законопроєкту, а також проєкту постанови Кабміну, який ще не був схвалений, стосовно обмежень щодо імпортної машинобудівельної продукції у системі публічних закупівель.

В Угоді про асоціацію України з ЄС є окрема глава, яка присвячена державним закупівлям. Одним із принципів є недискримінаційність. Окремо вказано, що опис робіт, товарів та послуг не повинен містити конкретного місця походження (крім випадків, коли це обґрунтовується предметом контракту) та умови заснування учасників тендерів в тій же країні, що і замовник.