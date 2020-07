У представництві ЄС в Україні стурбовані пожежею у будинку Шабуніна

Голова представництва ЄС в Україні висловив стурбованість пожежею у будинку голови правліня Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Відповідну заяву Матті Маасікас оприлюднив у Twitter, пише "Європейська правда".

"Я дуже стурбований звісткою про пожежу у будинку антикорупційного активіста Віталія Шабуніна. Закликаю владу розслідувати цей випадок і, якщо підтвердиться, що підпал умисний – притягнути винних до відповідальності. Громадські активісти мають почуватися у безпеці, щоб займатися своєю роботою", - написав голова представництва ЄС в Україні.

Very disturbed by the news that the house of the anti-corruption activist Vitaliy Shabunin burned down. I call on the authorities to investigate this case and if a deliberate act – to bring the perpetrators to justice. Civil activists must feel safe to carry on their mission.