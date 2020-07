В представительстве ЕС в Украине обеспокоены пожаром в доме Шабунина

Глава представительства ЕС в Украине выразил обеспокоенность пожаром в доме председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Соответствующее заявление Матти Маасикас опубликовал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Я очень обеспокоен известием о пожаре в доме антикоррупционного активиста Виталия Шабунина. Призываю власти расследовать этот случай и, если подтвердится, что поджог умышленный - привлечь виновных к ответственности. Общественные активисты должны чувствовать себя в безопасности, чтобы заниматься своей работой", - написал глава представительства ЕС в Украине.

Very disturbed by the news that the house of the anti-corruption activist Vitaliy Shabunin burned down. I call on the authorities to investigate this case and if a deliberate act – to bring the perpetrators to justice. Civil activists must feel safe to carry on their mission.