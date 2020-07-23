У Греції другий день борються з лісовою пожежею біля Коринфа

Грецькі пожежники в четвер другий день борються з лісовою пожежею, яка спалахнула біля приморського села Кехріс неподалік від Коринфа і змусила евакуювати сотні людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Густий дим здійнявся над верхівками дерев, охоплених полум'ям. Понад двісті пожежників борються з вогнем, їм допомагають 4 вертольоти, 8 літаків, муніципальний персонал і волонтери.

"Вогонь спалив оливкові і соснові дерева в густому лісі. Сумно бачити, як жителі бігають зі шлангами, це сумна картина ", - прокоментував віцепрефект Коринфа Анастасіс Джоліс.

Вогонь злегка пошкодив три будинки в довколишніх селах Атіка і Аламано і знищив одну пожежну машину, не заподіявши шкоди ні жителям, ні пожежникам.

Чиновники заявили, що були змушені провести евакуацію шести житлових комплексів та одного літнього табору.

Вночі полум'я охопило села Галатакі і Агіос Іоанніс, густий дим затуманив місцевість.

У середу влада евакуювала поселення, у той час як вогонь наблизився до військового табору, де зберігалися вибухові речовини. У превентивному порядку також евакуювали дитячий табір.