В Греции второй день борются с лесным пожаром возле Коринфа

Греческие пожарные в четверг второй день борются с лесным пожаром, который вспыхнул у приморского села Кехрис неподалеку от Коринфа и заставил эвакуировать сотни людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Густой дым поднялся над верхушками деревьев, охваченных пламенем. Более двухсот пожарных борются с огнем, им помогают 4 вертолета, 8 самолетов, муниципальный персонал и волонтеры.

"Огонь сжег оливковые и сосновые деревья в густом лесу. Печально видеть, как жители бегают со шлангами, это печальная картина", - прокомментировал вице-префект Коринфа Анастасис Джолис.

Огонь слегка повредил три дома в близлежащих селах Атика и Аламано и уничтожил одну пожарную машину, не причинив вреда ни жителям, ни пожарным.

Чиновники заявили, что были вынуждены провести эвакуацию шести жилых комплексов и одного летнего лагеря.

Ночью пламя охватило села Галатаки и Агиос Иоаннис, густой дым затуманил местность.

В среду власти эвакуировали поселения, в то время как огонь приблизился к военному лагерю, где хранились взрывчатые вещества. В превентивном порядке также эвакуировали детский лагерь.