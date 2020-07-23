Тортури і наркотики: в італійській П'яченці арештували карабінерів і закрили їх дільницю

В італійському місті П'яченца заарештували групу співробітників військової поліції (карабінери), а їх дільницю закрили після того, як слідчі виявили безліч злочинів, скоєних в казармах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Прокурор Грація Праделлі заявила, що карабінери підозрюються в торгівлі наркотиками, тортурах, отриманні викраденого майна, вимаганні, незаконних арештах, розтраті і зловживанні службовим становищем.

Загалом 12 осіб перебували під підозрою, п'ять осіб були арештовані, а шостий перебуває під домашнім арештом.

Багато зі злочинів відбулися в ті тижні, коли Італія виявилася в умовах пандемії, хоча поліцейське розслідування почалося ще в 2017 році.

"У той час як місто П'яченца страждало від смертей від коронавірусу, ці карабінери поставляли наркотики торговцям наркотиками, які сиділи по домівках відповідно до карантинних правил", - сказала прокурор.

Вона порівняла те, що відбувалося в казармах, з практикою організованих злочинних синдикатів.

Підозрювані, яких приводили на допити, піддавалися жорстокому поводженню і навіть катуванням. На одній фотографії, опублікованій в засобах масової інформації, затриманий сидить в наручниках з босими ногами з закривавленим носом.

"Ми недоторканні", - сказав один з підозрюваних колезі на записах прослуховування, організованого поліцією.

За словами міністра оборони Італії, ці злочини ризикують зіпсувати імідж 110 000 чоловіків і жінок, які щодня роблять все можливе, щоб відстоювати цінності воєнізованих формувань.