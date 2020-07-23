Пытки и наркотики: в итальянской Пьяченце арестовали карабинеров и закрыли их участок

В итальянском городе Пьяченца арестовали группу сотрудников военной полиции (карабинеры), а их участок закрыт после того, как следователи обнаружили множество предполагаемых преступлений, совершаемых в казармах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Прокурор Грация Праделла заявила, что карабинеры подозреваются в торговле наркотиками, получении похищенного имущества, вымогательстве, незаконном аресте, растрате и злоупотреблении служебным положением.

В то время как 12 человек находились под следствием, пять человек были арестованы, а шестой помещен под домашний арест.

Многие из преступлений произошли в те недели, когда Италия оказалась в условиях пандемии, хотя полицейское расследование началось еще в 2017 году.

"В то время как город Пьяченца страдал от смертей от коронавируса, эти карабинеры поставляли наркотики торговцам наркотиками, которые застряли дома в соответствии с карантинными правилами", - сказала прокурор.

Она сравнила то, что происходило в казармах, с практикой организованных преступных синдикатов.

Подозреваемые, которых приводили на допросы, подвергались жестокому обращению и даже пыткам. На одной фотографии, опубликованной в средствах массовой информации, задержанный сидит в наручниках с босыми ногами с окровавленным носом.

"Мы неприкасаемы", - сказал один из подозреваемых коллеге на прослушке, организованной полицией.

По словам министра обороны Италии, эти откровения рискуют испортить имидж 110 000 мужчин и женщин, которые каждый день делают все возможное, чтобы отстаивать ценности военизированных формирований.