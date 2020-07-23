Brexit: в ЄС вважають малоймовірним укладення угоди з Британією

Головний перемовник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє має сумніви, що з Британією вдасться домовитися про нову торгівельну угоду, оскільки остання не бажає йти на поступки щодо двох ключових питань.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Euronews, про це він заявив ЗМІ у четвер.

"Відмовляючись погодитися на умови в частині відкритої і чесної конкуренції та збалансованої угоди щодо риболовлі, Британія, на цей час, робить укладення торговельної угоди малоймовірним", - зазначив Мішель Барньє.

За його словами, доки позиція Лондона щодо цих ключових питань залишається незмінною, є реальний ризик того, що перемовини виявляться безплідними і до кінця 2020 року не буде укладено жодної угоди.

Раніше головний перемовник Британії Девід Фрост сказав, що країна має розглядати можливість, що угоди до кінця року не буде досягнуто, хоча команда перемовників і далі намагатиметься добитися результату.

Перші особисті зустрічі перемовників з початку пандемії коронавірусу відновилися наприкінці червня.

Британія не бажає продовжувати "перехідний період" перед її остаточним виходом з ЄС, що має завершитися з 1 січня 2021 року, а кінцевим терміном для укладення нової торговельної угоди визначила вересень.

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