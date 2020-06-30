Британія встановила кінцевий термін для укладення торговельної угоди з ЄС

Велика Британія визначила вересень кінцевим терміном для укладення нової торговельної угоди з ЄС після того, як учасники переговорів провели перші особисті зустрічі з початку пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Мішель Барньє з ЄС і його британський колега Девід Фрост зустрілися в Брюсселі в понеділок, ознаменувавши початок перших раундів консультацій після домовленостей прискорити темпи переговорів. Переговори вестимуться весь липень, чергуючи тижневі раунди в Брюсселі і Лондоні.

Однак у понеділок представник прем'єра Британії заявив журналістам, що в обох сторін буде тільки кілька місяців, щоб вийти з глухого кута, зазначивши, що "нам завжди було ясно, що переговори не можуть тривати до осені".

"У минулому ми говорили про те, що не хочемо продовжувати переговори в жовтні", - додав він.

Хоча спочатку червень був відзначений як крайній термін для прийняття рішення про те, чи можна укласти угоду цього року, офіційні особи Британії та ЄС визнають, що пандемія відсунула цей термін.

Ще одним натяком на те, що вересень є новим крайнім терміном для Лондона стала новина про те, що британський переговірник Фрост у вересні отримає посаду радника з національної безпеки.

Найбільшими проблемами для обох сторін залишаються питання рибальства, правила, що зв'язують Британію з існуючими і майбутніми правилами ЄС і правилами державної допомоги, а також майбутня роль Європейського Суду в тлумаченні та вирішенні правових спорів.

Як відомо, Британія вийшла з ЄС 31 січня, але основні умови її членства залишаються в силі протягом перехідного періоду до кінця цього року, що дає їй час для переговорів про нову угоду про вільну торгівлю з блоком.