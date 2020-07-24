Третій день у Греції намагаються загасити лісову пожежу біля Коринфа

У Греції пожежники третій день борються з лісовою пожежею, яка спалахнула біля приморського села Кехріс неподалік від Коринфа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грецьке видання Ekathimerini.

Чотири літаки, що скидають воду, і шість вертольотів долучились до гасіння пожежі у п’ятницю вранці.

Глава пожежної охорони Греції Стефанос Колокуріс заявив у четвер державному інформаційному агентству ANA, що полум'я перебуває у ремісії.

В цілому 367 пожежників та добровольці перебували у цьому районі, зосередивши свою увагу головним чином на фронтах поблизу населених пунктів Галатакі і Драса.

"Досягненням" є те, що ніхто не постраждав в настільки великій і складній пожежі, сказав Колокуріс.

"Полум'я поширилося у важкодоступних місцях і районах з густим лісом, до яких було неможливо дістатися", - сказав він.

У середу грецька влада евакуювала поселення у цьому районі, у той час як вогонь наблизився до військового табору, де зберігалися вибухові речовини. У превентивному порядку також евакуювали дитячий табір.