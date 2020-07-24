Третий день в Греции пытаются потушить лесной пожар близ Коринфа

В Греции пожарные третий день борются с лесным пожаром, который вспыхнул у приморского села Кехрис неподалеку от Коринфа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на греческое издание Ekathimerini.

Четыре самолета, что сбрасывают воду, и шесть вертолетов присоединились к тушению пожара в пятницу утром.



Глава пожарной охраны Греции Стефанос Колокурис заявил в четверг государственному информационному агентству ANA, что пламя находится в ремиссии.

В целом 367 пожарных и добровольцев находились в этом районе, сосредоточив свое внимание главным образом на фронтах вблизи населенных пунктов Галатаки и Драса.

"Достижением" является то, что никто не пострадал в столь большом и сложном пожаре, сказал Колокурис.

"Пламя распространилось в труднодоступных местах и ​​районах с густым лесом, в которых было невозможно добраться", - сказал он.

В среду греческие власти эвакуировали поселения в этом районе, в то время как огонь приблизился к военному лагерю, где хранились взрывчатые вещества. В превентивном порядке также эвакуировали детский лагерь.