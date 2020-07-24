ЄС вимагає у США негайно скасувати мита на європейські товари
ЄС після досягнення домовленості щодо усунення порушення правил СОТ концерном Airbus вимагає від США негайного скасування мит на європейські товари.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Єврокомісії.
У Єврокомісії, зокрема, повідомили, що сьогодні уряди Франції та Іспанії домовилися з Airbus змінити умови субсидій, наданих ними для розробки літака А350, з урахуванням ринкових умов.
Це означає, що Європейський Союз і відповідні держави- члени – Франція, Іспанія і Німеччина, також відомі як "держави-члени Airbus", - повністю дотримуються рішення Світової організації торгівлі (СОТ) у справі Airbus. Це позбавляє США будь-яких підстав для збереження своїх контрзаходів щодо експорту з ЄС і дає вагомі підстави для швидкого врегулювання тривалої суперечки.
"Невиправдані тарифи на європейську продукцію неприйнятні, і, виходячи з дотримання вимог у справі Airbus, ми наполягаємо на тому, щоб Сполучені Штати негайно скасували ці невиправдані тарифи. ЄС вніс конкретні пропозиції щодо досягнення переговорного результату в тривалих трансатлантичних суперечках про цивільні повітряні судна і залишається відкритим для роботи з США, щоб узгодити справедливий і збалансований результат, а також про майбутні правила надання субсидій в авіаційному секторі" - заявив єврокомісар з торгівлі Філ Хоган.
Нагадаємо, 18 жовтня минулого року Сполучені Штати запровадили нові мита на низку європейських товарів у відповідь на субсидії Євросоюзу для авіаційного гіганта Airbus, які Вашингтон назвав незаконними.