Польська пошта отримає 70 млн злотих компенсації за витрати на вибори 10 травня, які не відбулися

Польська пошта отримає 70 млн злотих компенсації за витрати на підготовку до виборів 10 травня, які не відбулися.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Національна виборча комісія повинна буде компенсувати Польській пошті витрати на підготовку до президентських виборів поштовим голосуванням, які планувалися на 10 травня і в підсумку не відбулися.

Відповідне рішення підтримали 230 депутатів Сейму. Ще 218 голосували проти.

В опозиції обурюються таким рішенням, вважаючи, що це знімає відповідальність із прем’єра, міністра держактивів та директора Польської пошти за підготовку до виборів 10 травня до того, як було вирішено, що вони точно відбудуться і "легалізує" витрату цих 70 млн злотих.

Зокрема, Польська пошта почала друк документів для голосування та інші приготування ще до того, як був ухвалений проєкт про голосування поштою.

Нагадаємо, у підсумку перший тур президентських виборів відбувся 28 червня, а другий - 12 липня.

Перемогу у ньому здобув Анджей Дуда, отримавши 51,03% голосів. Його опонент, кандидант від "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський набрав 48,97%.

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