Польская почта получит 70 млн злотых компенсации за расходы на несостоявшиеся выборы 10 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Национальная избирательная комиссия должна будет компенсировать Польской почте расходы на подготовку к президентским выборам почтовым голосованием, которые планировались на 10 мая и в итоге не состоялись.

Соответствующее решение поддержали 230 депутатов Сейма, 218 голосовали против.

В оппозиции возмущаются таким решением, считая, что это снимает ответственность с премьера, министра госактивов и директора Польской почты за подготовку к выборам 10 мая до того, как было решено, что они точно состоятся, и "легализует" использование этих 70 млн злотых.

В частности, Польская почта начала печать документов для голосования и другие приготовления еще до того, как был принят проект о голосовании по почте.

Напомним, в итоге первый тур президентских выборов состоялся 28 июня, а второй - 12 июля.

Победу в нем одержал Анджей Дуда, получив 51,03% голосов. Его оппонент, кандидант от "Гражданской платформы" Рафал Тшасковський, набрал 48,97%.

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