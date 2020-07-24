Туреччина відповіла Макрону на погрози про санкції: позбудьтеся від манії величі

У Туреччині заявили, що нікому не дозволять погрожувати їм санкціями через бурові робіт в Середземному морі.

Про це заявив представник МЗС Туреччини Хамі Аксой у відповідь на недавні коментарі президента Франції Еммануеля Макрона, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

"Франція повинна позбутися від манії величі і замість цього проводити раціональну політику, засновану на здоровому глузді", - сказав Аксой.

Макрон запропонував розглянути можливість введення санкцій проти Анкари через розвідку вуглеводнів в Східному Середземномор'ї.

Аксой сказав, що Франція продовжує втрачати неупередженість і свій шанс зробити внесок в регіональну стабільність з "кожним неправильним кроком, який вона зробила щодо останніх подій в Східному Середземномор'ї".

"Кожен крок, що вживається Туреччиною в Східному Середземномор'ї, спрямований на захист законних прав та інтересів Туреччини і кіпріотів-турків на основі міжнародного права", - зазначив Аксой.

Як повідомлялося, МЗС Греції у вівторок подав демарш в МЗС Туреччини через своє посольство в Анкарі на знак протесту проти оголошених планів турецької сейсморозвідки на південь і схід від грецького острова Кастеллорізо з 21 липня по 2 серпня.

Греція і Кіпр мають давню напруженість з Туреччиною з цілого ряду питань. Спроби як Кіпру, близького союзника Греції, так і Туреччини з розвідки природного газу в окремих районах Східного Середземномор'я призвели до того, що ці суперечки стали більш гострими.