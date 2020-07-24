Турция ответила Макрону на угрозы о санкциях: избавьтесь от мании величия

В Турции заявили, что икому не позволят угрожать им санкциями из-за буровых работ в Средиземном море.

Об этом заявил представитель МИД Хами Аксой в ответ на недавние комментарии президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

"Франция должна отказаться от мании величия и вместо этого проводить рациональную политику, основанную на здравом смысле", - сказал Аксой.

Макрон призвал рассмотреть вопрос введения санкций против Анкары из-за разведки углеводородов в Восточном Средиземноморье.

Аксой сказала, что Франция продолжает терять беспристрастность и свой шанс внести вклад в региональную стабильность с "каждым неверным шагом, который она предприняла в отношении последних событий в Восточном Средиземноморье".

"Каждый шаг, предпринимаемый Турцией в Восточном Средиземноморье, направлен на защиту законных прав и интересов Турции и киприотов-турок на основе международного права", - отметил Аксой.

Как сообщалось, МИД Греции во вторник подал демарш в МИД Турции через свое посольство в Анкаре в знак протеста против объявленных планов турецкой сейсморазведки на юг и восток от греческого острова Кастеллорізо с 21 июля по 2 августа.

Греция и Кипр имеют давнюю напряженность с Турцией по целому ряду вопросов. Попытки как Кипра, близкого союзника Греции, так и Турции по разведке природного газа в отдельных районах Восточного Средиземноморья привели к тому, что эти споры стали более острыми.