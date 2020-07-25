П'ять кораблів НАТО зайшли до Одеси

До порту Одеси в суботу увійшли п'ять кораблів НАТО на чолі з флагманом Постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Думську".

Першими, близько 7 години ранку, відшвартувалися на військово-морській базі "Південь" два корвети - румунський "Контрадмірал Себастіан" і болгарський "Бадьорий".

Пізніше в одеському порту пришвартувалися фрегати - іспанський "Alvaro de Bazan" (флагман групи), турецький F243 "Yildirim" і румунський F222 "Regina Maria".

Кораблі брали участь в щорічних багатонаціональних навчаннях Sea Breeze-2020 під егідою НАТО.

Кораблі Постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2) і Постійної протимінної групи НАТО (SNMCMG2) два тижні тому увійшли в Чорне море для участі в двох регіональних навчаннях, організованих флотами Болгарії та України.

Кораблі НАТО пробудуть в Чорному морі 21 день, після чого покинуть його для подальших операцій.