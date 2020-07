Дві групи кораблів НАТО увійшли в Чорне море для навчань з Україною і Болгарією

Кораблі Другої постійної військово‑морської групи НАТО (SNMG2) та Другої постійної протимінної групи НАТО (SNMCMG2) увійшли до Чорного моря для участі у двох регіональних навчаннях, організованих флотами Болгарії та України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Об'єднаного командування ВМС НАТО.

Група SNMG2 прибула до Чорного моря 9 липня і складається з трьох фрегатів з Іспанії, Румунії та Туреччини на чолі з контрадміралом Мануелем Агірре з ВМС Іспанії, з іспанським фрегатом "Alvaro de Bazan" (F-101) в якості флагмана.

"Незважаючи на пандемію COVID-19, SNMG2 виконує програму заходів, запланованих на багато місяців наперед. Цей візит до Чорного моря, перший з моменту, коли я взяв командування, відповідає напряму морського командування НАТО і є ще одним прикладом постійних регіональних зобов'язань НАТО з нашими союзниками та партнерами ", - сказав командувач SNMG2.

Standing NATO Maritime Group 2 enters the Black Sea: Flagship of @nato @COM_SNMG2, Alvaro de Bazán class @Armada_esp AEGIS frigate ESPS Alvaro de Bazán F101 transited Bosphorus towards the Black Sea. pic.twitter.com/xm0iuqzXxm