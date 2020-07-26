Майже половина британців вважає, що Кремль втручався в референдум щодо Brexit

Майже половина британської громадськості вважає, що російський уряд втручався в референдум про вихід з ЄС і торішні парламентські вибори.

Про це свідчать результати опитування вибори Opinium, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Так, 49% виборців вважають, що російське втручання в референдум щодо Brexit було, а 23% не згодні з цим твердженням. Серед тих, хто голосував проти виходу з ЄС 63% вважають, що Кремль втручався у референдум, серед прихильників Brexit таких 39%.

Близько 47% вважають, що Росія втрутилася в загальні вибори у грудні минулого року.

Також дві п'ятих (40%) вважають, що Росія втрутилася в референдум про незалежність Шотландії в 2014 році.

Результати опитування з'явилися після довгоочікуваної публікації доповіді про втручання Росії парламентським комітетом з розвідки і безпеки минулого тижня. Вона встановила, що уряд не намагався розслідувати можливе втручання Росії в проведення референдуму. Також у ній деться, що Британія "сильно недооцінила" російську загрозу.

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