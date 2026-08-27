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Кількість дешевих посилок до ЄС після запровадження мит помітно зменшилась

Новини — Четвер, 27 серпня 2026, 21:29 — Марія Ємець

Цифри за перший місяць дії мит на вввезення до ЄС дешевих посилок свідчать про скорочення їхньої кількості на 30-40%.

Про це повідомляє Euronews, пише "Європейська правда". 

За даними французької митниці, які у четвер озвучили у Міністерстві економіки, від початку дії нових європейських мит на дешеві посилки з третіх країн їхня кількість скоротилась на 30-40%. 

У французькому уряді вбачають у цьому сигнал, що належне регулювання може змінити поведінку великих китайських торгових платформ. 

Нагадаємо, з 1 липня набули чинності європейські мита у розмірі 3 євро на посилки вартістю до 150 євро, які до того не обкладалися ввізним митом. 

Ставка у розмірі 3 євро є перехідним рішенням, узгодженим державами-членами ЄС для боротьби з напливом дешевих і не завжди безпечних товарів з Китаю. 

З липня 2028 року почне функціонувати Центр митних даних ЄС, який застосовуватиме звичайні митні збори на основі тарифної класифікації товару, його походження та вартості відповідно до чинних/стандартних правил ЄС щодо митних зборів. 

Італія планує обкладати такі посилки власним збором, на додачу до мита ЄС.

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