Кількість дешевих посилок до ЄС після запровадження мит помітно зменшилась

Цифри за перший місяць дії мит на вввезення до ЄС дешевих посилок свідчать про скорочення їхньої кількості на 30-40%.

Про це повідомляє Euronews, пише "Європейська правда".

За даними французької митниці, які у четвер озвучили у Міністерстві економіки, від початку дії нових європейських мит на дешеві посилки з третіх країн їхня кількість скоротилась на 30-40%.

У французькому уряді вбачають у цьому сигнал, що належне регулювання може змінити поведінку великих китайських торгових платформ.

Нагадаємо, з 1 липня набули чинності європейські мита у розмірі 3 євро на посилки вартістю до 150 євро, які до того не обкладалися ввізним митом.

Ставка у розмірі 3 євро є перехідним рішенням, узгодженим державами-членами ЄС для боротьби з напливом дешевих і не завжди безпечних товарів з Китаю.

З липня 2028 року почне функціонувати Центр митних даних ЄС, який застосовуватиме звичайні митні збори на основі тарифної класифікації товару, його походження та вартості відповідно до чинних/стандартних правил ЄС щодо митних зборів.

Італія планує обкладати такі посилки власним збором, на додачу до мита ЄС.