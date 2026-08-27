Кількість дешевих посилок до ЄС після запровадження мит помітно зменшилась
Цифри за перший місяць дії мит на вввезення до ЄС дешевих посилок свідчать про скорочення їхньої кількості на 30-40%.
Про це повідомляє Euronews, пише "Європейська правда".
За даними французької митниці, які у четвер озвучили у Міністерстві економіки, від початку дії нових європейських мит на дешеві посилки з третіх країн їхня кількість скоротилась на 30-40%.
У французькому уряді вбачають у цьому сигнал, що належне регулювання може змінити поведінку великих китайських торгових платформ.
Нагадаємо, з 1 липня набули чинності європейські мита у розмірі 3 євро на посилки вартістю до 150 євро, які до того не обкладалися ввізним митом.
Ставка у розмірі 3 євро є перехідним рішенням, узгодженим державами-членами ЄС для боротьби з напливом дешевих і не завжди безпечних товарів з Китаю.
З липня 2028 року почне функціонувати Центр митних даних ЄС, який застосовуватиме звичайні митні збори на основі тарифної класифікації товару, його походження та вартості відповідно до чинних/стандартних правил ЄС щодо митних зборів.
Італія планує обкладати такі посилки власним збором, на додачу до мита ЄС.