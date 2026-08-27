РФ погрожує Британії, зустріч НАТО щодо Росії, Ратко Младич помер у тюрмі: новини дня

У вівторок директор ЦРУ здійснив візит до Москви, а сьогодні у Брюсселі пройшла зустріч НАТО. Росія погрожує Великій Британії ударами, а Сполучені Штати готують масштабні скорочення військового контингенту по всій Європі.

Крім того, сили США у Європі, за даними медіа, лишилися з критичним мінімумом перехоплювачів до Patriot.

У Франції автомобіль в’їхав у натовп, а у Німеччині стався смертельний напад у школі.

Все важливе і цікаве за четвер, 27 серпня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Щодо візиту директора ЦРУ до Москви

Очільник Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Росії Сергєй Наришкін підтвердив, що провів зустріч з директором ЦРУ Джоном Реткліффом під час його візиту до Москви 25 серпня.

За словами Наришкіна, під час зустрічі з Реткліффом вони обговорили "низку питань, що належать до компетенції розвідувальних служб".

Видання Politico дізналося, що директор ЦРУ під час візиту до Москви попередив російських посадовців, щоб вони не загострювали конфлікт із союзниками США по НАТО, зокрема з Естонією, Латвією та Литвою, а також закликав Росію зменшити військову та економічну підтримку Ірану.

Все про утаємничений візит керівника американської розвідки до Москви – в статті Ольги Ковальчук та Сергія Сидоренка ЦРУ береться за війну? Деталі та причини поїздки глави розвідки США до Москви.

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс вважає, що візит до Росії директора американського ЦРУ є сигналом про те, що Вашингтону не байдужа ситуація у Європі.

РФ погрожує ударом по Британії

У Росії пригрозили, що можуть атакувати військові цілі Великої Британії на території України та "за її межами" у відповідь на українські удари з використанням британської зброї.

Погрози з боку Москви пролунали після того, як британський прем’єр-міністр Енді Бернем 24 серпня оголосив про рішення поділитися технологією виробництва ракет Storm Shadow з Україною.

Зустріч НАТО щодо Росії

Сьогодні заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі прибув на засідання у штаб-квартиру НАТО в Брюсселі.

За його словами, Сполучені Штати розраховують, що Європа візьме на себе основну відповідальність за власну конвенційну оборону, так само як і провідну роль у підтримці України.

Він також наголосив, що "Європа залишається критично важливим інтересом Сполучених Штатів, навіть тоді, коли ми надаємо пріоритет Західній півкулі".

Агентство Reuters повідомило, що перегляд Пентагоном розгортання американських військ у Європі планується завершити до 6 листопада.

Союзники США по НАТО стурбовані тим, що шестимісячний перегляд, оголошений Вашингтоном у червні, призведе до масштабних скорочень приблизно 80 тисяч американських військових по всій Європі.

Тим часом командувач литовської армії впевнений, що війська США вже скоро прибудуть до Литви.

Крім того, сили США у Європі, за даними Associated Press, лишилися з критичним мінімумом перехоплювачів до Patriot.

А ще заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський повідомив, що у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі обговорили ескалацію щодо України й Альянсу з боку Москви.

Інциденти з дронами в Європі

П’ять дронів залетіли до Молдови під час повітряної атаки Росії на Україну.

Президентка країни Мая Санду назвала залякуванням проліт російських дронів над Молдовою.

У Молдові знайшли уламки дрона, а в одному з останніх дронів, що впали на румунському боці Дунаю, не виявили вибухівки.

Румунія, на тлі інцидентів з дронами, оголосила персоною нон грата працівника російської дипмісії в Бухаресті.

Сьогодні стало відомо, що Міністерство закордонних справ Росії оголосило дипломата посольства Румунії в Москві персоною нон грата.

Болгарія схвалила закупівлю семи кораблів-шукачів мін для захисту Чорного моря.

Зеленський у Молдові

У Кишиневі у четвер, 27 серпня, пройшов парад до Дня незалежності Молдови.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева, де зустрівся з молдовською колегою, а також з президентом Румунії.

Зеленський повідомив, що на тристоронній зустрічі ключовими темами була співпраця у питаннях енергетики, інфраструктури, а також тема євроінтеграції.

Україна та Румунія проведуть зустріч щодо нацменшин.

Резолюція міськради Вроцлава

Міська рада Вроцлава зі сварками схвалила резолюцію щодо нападів на українців.

У середу депутати міської ради Вроцлава ухвалили резолюцію проти насильства на національному ґрунті, яка стала реакцією, зокрема, на напади на українців у місті.

Проєкт резолюції, поданий групою депутатів "Лівиця вперед", був спрямований проти хвилі "агресії, ненависті та насильства на національному ґрунті". Однак у ньому також підкреслювалося, що депутати виступають проти "будь-якого насильства, незалежно від національності злочинця та жертви".

Представник партії "Право і справедливість" Славомір Смігельський звинуватив лівих у розколі поляків та українців за національною ознакою та виступив на підтримку законопроєкту "Стоп бандеризму". Виступ Смігельського викликав хвилювання в залі. Йому різко відповіли інші депутати.

У Польщі пасажир напав на білоруського таксиста через його акцент, а також затримали трьох чеченців, у яких виявили зброю.

Смертельні інциденти в Європі

Ввечері 26 серпня у Франції автомобіль в’їхав у натовп. Щонайменше двоє загиблих.

А у Німеччині стався смертельний напад у школі, підозрюваного затримали.

Попередньо, внаслідок нападу загинули 18-річна учениця школи та 30-річний чоловік, який начебто намагався зупинити нападника.

Ратко Младич помер у тюрмі

Сербський телеканал Informer повідомив, що у Гаазі помер засуджений за геноцид у Сребрениці Ратко Младич.

Младич помер у 85-річному віці у в’язниці ООН у Гаазі після тривалого погіршення стану здоров’я. Раніше його захист просив про дострокове звільнення або переведення до медичного закладу в Сербії, однак суд відхилив це клопотання.

Погоджуючись із тим, що він "перебуває на завершальному етапі свого життя", суддя Грасіела Гатті Сантана зазначила, що умови у в'язниці ООН та її лікарні в Гаазі "є настільки високої якості, що комфорт Младича може бути забезпечений у максимальному обсязі".

У липні 2021 року Младича за фінальним вироком засудили до довічного ув’язнення за серію воєнних злочинів і злочинів проти людяності під час війни у Боснії 1992-95 років, у тому числі за облогу Сараєва і геноцид у Сребрениці.

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